Две улицы в Белгороде остались без света из-за пожара на подстанции | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 20:30 Две улицы в Белгороде остались без света из-за пожара на подстанции Губернатор Белгородской области Гладков: из-за перенапряжения отключился трансформатор

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В Белгороде две улицы остались без электричества из-за пожара на подстанции «Южная». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что из-за перенапряжения произошло отключение трансформатора

«Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий», — сообщил глава региона.

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На переподключение потребуется около полутора часов, предупредил Гладков. Он отметил, что пожар не связан с обстрелами, ЧП произошло из-за перенапряжения.

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Горожане в соцсетях поделились фото и видео пожара на подстанции. Отмечается, что хлопков не было. На кадрах видно, что сначала была вспышка, потом сильное искрение. Над подстанцией поднялся столб дыма.

Ранее пожар разбушевался на белгородской подстанции «Дубовое». При обстреле ВСУ 14 октября снаряд попал в энергообъект, что вызвало пожар. Часть города осталась без света. Горожане слышали серию взрывов.