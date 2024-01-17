Происшествия 17 января 2024, 23:23 Две украинские ракеты «Точка-У» уничтожили над Брянской областью МО: силы ПВО поразили две ракеты «Точка-У» над Брянской областью РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались нанести удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по территории Брянской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, ВСУ попытались совершить террористическую атаку в Брянской области около 21:30 по московскому времени. Кроме ракет «Точка-У», украинская армия использовала беспилотники самолетного типа.

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В Минобороны уточнили, что силы противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты и перехватили три украинских беспилотника.

Днем в среду, 17 января, ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. В результате атаки никто не пострадал. Обстрел частично повредил жилой дом, а также нарушил энергоснабжение в населенном пункте. Аварийные службы приступили к восстановительным работам.