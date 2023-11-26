26 ноября 2023, 12:16
Две украинские ракеты С-200 сбили над Азовским морем
Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря российские средства ПВО обнаружили и уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщили в Минобороны.
Попытку террористической атаки киевский режим предпринял 26 ноября около 11:00 по московскому времени. Для нее ВСУ использовали переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.
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«Российскими средствами ПВО ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», — подчеркнули в Минобороны.
В ночь на 26 ноября Украина предприняла попытку массово атаковать территорию России беспилотниками. Сначала системы ПВО уничтожили 11 БПЛА, потом — еще девять. Пять дронов перехватили над Подмосковьем.
Днем в Минобороны сообщили о новых уничтоженных беспилотниках над Брянской, Смоленской и Тульской областями.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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