Происшествия 03 марта 2023, 10:32 Две украинские ДРГ проникли 2 марта в Брянскую область — власти Власти Брянской области: на территории региона 2 марта действовали две украинские ДРГ РИА «Новости»

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На территории Брянской области 2 марта действовали две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом в комментарии ТАСС сообщил глава Нового Ропска Николай Самусев.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое», — рассказал он.

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Позже, по словам Самусева, появилась информация из села Сушаны о том, что там находятся вооруженные люди с желтыми повязками.

«Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа», — заключил Самусев.

О проникновении украинских диверсантов в приграничный район Брянской области утром 2 марта сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, они обстреляли движущийся автомобиль в селе Любечане. В результате погибли два человека. Также ранение получил мальчик 2012 года рождения. Мальчика доставили в больницу и прооперировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов террористическим актом.