Обстрел подстанции со стороны ВСУ оставил без света 2000 жителей Белгородской области | 360°

Происшествия 11 октября 2022, 17:41 Поделиться Telegram

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Viber Обстрел подстанции со стороны ВСУ оставил без света 2000 жителей Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ подстанции в Шебекино Соцсети

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Украинские военные обстреляли подстанцию в населенном пункте Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки ВСУ оказался поврежден трансформатор.

«Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

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Губернатор добавил, что на место ЧП выехали его заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, сотрудники МЧС, полицейские и другие оперативные службы. Он заверил, что последствия атаки устранят в ближайшее время.

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«Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии», — уточнил Гладков.

По его словам, для полного восстановления электроэнергии понадобится около двух-трех часов.

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