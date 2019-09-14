Две тысячи человек эвакуировали из банка в Москве

Подозрительную сумку нашли на втором этаже в отделении банка в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный предмет нашли в четырехэтажном административном здании 14 сентября, около 14:00. На место ЧП приехали экстренные службы города. Также там работают кинологи.

Эвакуированы две тысячи человек. Есть ли среди них пострадавшие, пока не известно.

Ранее на юге Москвы, в водосточной трубе жилого дома, дети нашли предмет, похожий на ручную гранату. На место приезжали саперы и кинологи.