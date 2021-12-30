Две цистерны с топливом загорелись под Хабаровском

Две цистерны с топливом объемом 20 тонн загорелись в Хабаровском крае. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Пожар тушили 43 человека и десять единиц техники. Сейчас пожар локализовали. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Севастополе за минувшие сутки в результате пожара погибли два человека. Первый пожар произошел на улице Большая Морская. Загорелась квартира в одном из домов на втором этаже. Огонь охватил площадь в пять «квадратов». Один человек погиб.