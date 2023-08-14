Происшествия 14 августа 2023, 23:39 Две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале МВД Дагестана: на автозаправке в Махачкале взорвались две цистерны из восьми РИА «Новости»

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Две цистерны из восьми взорвались на автосервисе в Махачкале. Сохраняется риск повторных возгораний, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Дагестана.

Информация о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале поступила вечером 14 августа. По сообщению МЧС, спасатели пытаются пройти на территорию и помочь пострадавшим.

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«Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информации, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, жертвами взрыва автозаправочной станции Махачкалы стали 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили еще 50 жителей города.