Две трехлетние сестры погибли при пожаре в иркутском селе

Две маленькие девочки заживо сгорели при пожаре в Иркутской области. Мать оставила их дома одних. Женщина пыталась спасти детей, но не смогла.

Частный жилой дом загорелся в селе Табарсук Аларского района накануне днем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожарно-спасательные подразделения оперативно справились с огнем.

Как уточнил «Интерфакс», во время тушения внутри здания нашли двух погибших девочек. Сестрам было по три года.

Детей их 29-летняя мать оставила дома одних. Известно, что 29-летняя женщина злоупотребляет спиртным.

Вернувшись, местная жительница обнаружила, что ее дом объят пламенем. Внутрь она зайти не смогла — было слишком много дыма.

Источник фото: «ВКонтакте»

«При попытке спасти детей она получила травму руки. Женщину спас ее брат, проживавший по соседству», — уточнили в МЧС.

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Семья, где погибли трехлетние близнецы, состояла на учете социальных служб. С родителями проводились регулярные беседы. В последний раз специалисты разговаривали с матерью незадолго до трагедии.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.