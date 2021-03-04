Две студентки Псковского университета обожгли глаза на уроке химии

Трое учащихся Псковского госуниверситета пострадали на паре по химии. Две девушки получили ожоги роговицы глаз, рассказали в официальном Telegram-канале администрации региона.

По информации властей, в ходе эксперимента по производству хлора разбилась колба. Согласно одной из версий, в кабинете из-за детонации химического соединения случился взрыв, сообщил ОТР.

Собеседник «Интерфакс» уточнил, что пострадавших отвезли в больницу. В вузе госпитализацию опровергли, но подтвердили, что у студенток обожжены глаза. Как отметила ректор госуниверситета Наталья Ильина, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. После осмотра девушек отпустили домой.