Две сотни горняков эвакуировали из горящей шахты в Белгородской области

Всех горняков вывели из шахты в Белгородской области после того, как там начался пожар. Эвакуированных — больше 230 человек.

Пожар произошел в шахте рудника в поселке Яковлево. Как сообщили в пресс-службе белгородского МЧС, к ним сигнал о пожаре поступил в 09:52.

«По последней информации, происходит возгорание деревянных конструкций в шахте. Выведены все рабочие», — рассказали РИА «Новости» в МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что восемь человек остались в безопасном месте в шахте для поддержания работоспособности объекта. Никто не пострадал.

В тушении шахты задействовали два отделения военизированной горноспасательной части.