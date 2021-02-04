Две собаки погибли при пожаре в приюте города Сочи

Как утверждают работники приюта, его подожгли неизвестные люди. В итоге сгорел вагон около центральных ворот и все запасы сухого корма. Также огонь уничтожил большую бочку для питьевой воды.

«Поджог — это официальная версия пожарного инспектора, который провел осмотр и составил протокол для передачи в полицию», — говорится в публикации.

Уточняется, что была обнаружена улика, которая подтверждает эту версию. В дыму задохнулся и погиб пес по имени Тамерлан. Его будка расположена рядом с вагоном. Не удалось спасти и щенка, который проходил лечение.