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    16 октября 2020, 17:10

    Две смертельных аварии произошли в Адыгее

    Артур Блянихов

    Накануне в Адыгее было зафиксировано два ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

    По данным издания, первая авария произошла на горном участке дороги Майкоп — Гузерипль. 80-летний мужчина за рулем легковушки LADA вписался в иномарку, ехавшую в попутном направлении. 79-летняя пассажирка LADA погибла, а травмированного водителя увезли в больницу.

    Другая авария произошла в Тахтамукайском районе. 48-летний пешеход угодил под колеса иномарки и скончался от полученных травм.