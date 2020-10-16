16 октября 2020, 17:10
Две смертельных аварии произошли в Адыгее
Накануне в Адыгее было зафиксировано два ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
По данным издания, первая авария произошла на горном участке дороги Майкоп — Гузерипль. 80-летний мужчина за рулем легковушки LADA вписался в иномарку, ехавшую в попутном направлении. 79-летняя пассажирка LADA погибла, а травмированного водителя увезли в больницу.
Другая авария произошла в Тахтамукайском районе. 48-летний пешеход угодил под колеса иномарки и скончался от полученных травм.