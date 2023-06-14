14 июня 2023, 23:48
Две школьницы утонули в Круглом пруду на территории Петергофа
Двое несовершеннолетних утонули в Круглом пруду на территории Петергофа. Информацию об этом опубликовало издание 78.ru.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Они накрыли найденные трупы полиэтиленом. Теперь у родителей погибших ведутся обыски на предмет наличия запрещенных веществ.
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Похожая ситуация произошла 7 июня. Две девочки в поселке Алтан в Шушенском районе утонули во время купания в водоеме. Им было 12 и 13 лет.
Ранее стало известно, что одна из туристок утонула при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии. Инцидент произошел в поселке Архыз Зеленчукского района. Когда группа из путешественников спускалась по реке — рафт перевернулся.
На маломерном судне находилось 10 путешественников и один инструктор. Девять туристов смогли выбраться на берег, а двоих вытащили очевидцы. Одного из них отправили на лечение в Зеленчукскую ЦРБ, а другая погибла.
Санкт-Петербург
Дети
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