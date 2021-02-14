Две школьницы с коронавирусом в Петербурге сбежали из больницы через окно

В Санкт-Петербурге в субботу из детской больницы сбежали две школьницы, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Об этом изданию «Невские новости» сообщили в правоохранительных органах.

Первой побег совершила 14-летняя, которая около 09:00 вылезла в окно в своей палате и скрылась в неизвестном направлении. Ее местонахождение пока не установлено. Сотрудники медучреждения сообщили об этом в полицию. Правоохранители ведут поиски. Девочка поступила в больницу 29 января. До этого она находилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Через несколько часов побег совершила 15-летняя школьница, поступившая в ту же больницу с коронавирусом 31 января. Вечером того же дня ее мать сообщила, что девочка дома.

В воскресенье в Колпинском районе Петербурга обнаружили тело 10-летней девочки, которая за два часа до этого сбежала из дома без верхней одежды. Ее тело нашли на детской площадке во дворе одного из домов по Новгородской улице, в котором она проживала вместе с родителями.