Две школьницы пропали на Камчатке

Две девочки восьми и 11 лет пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля, их поисками занимаются правоохранители. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Камчатскому краю.

По данным полиции, дети ушли гулять в четверг и не вернулись. Речь идет о двух девочках — 2010 и 2013 года рождения. Пропавшие живут в микрорайоне Северо-Восток.

Ранее в Костроме пропала пятилетняя девочка. Ее поисками занимались полиция и волонтеры. С помощью записи с камер наблюдения они узнали, что с улицы ребенка увели двое неизвестных мужчин. В результате тело ребенка обнаружили в одной из комнат местного общежития.

Подозреваемых задержали, они признали свою вину во время допроса. Кроме того, правоохранители выяснили, что один из мужчин ранее отбывал наказание за педофилию и распространение порнографии, а второй сидел за кражу.