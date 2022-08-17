Две школьницы попали под колеса авто в Тюмени

ДТП с участием автомобиля марки Hyundai произошло накануне на улице Южной в Тюмени. Под колеса машины попали две школьницы. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал областной госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, девочки перебегали дорогу недалеко от перекрестка с улицы Червишевский тракт вне пешеходного перехода. Одной пострадавшей 10 лет, другой — 11.

Девочек с ушибами и другими повреждениями доставили в больницу. В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства ДТП.