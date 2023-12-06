Происшествия 06 декабря 2023, 14:27 Две школьницы отравились алкоголем в Приморье Двух девочек в Приморье привезли в больницу с тяжелым отравлением алкоголем РИА «Новости»

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Две девочки в Приморском крае попали в больницу с тяжелым отравлением алкоголем. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

«Двух подростков доставили в больницу с предварительным диагнозом интоксикация. Они находятся в удовлетворительном состоянии, как минимум до конца недели пробудут под наблюдением медиков», — отметили в ведомстве.

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В краевом главе МВД уточнили, что в медучреждение попали две девочки 12 лет с «токсическим действием алкоголя тяжелой степени».

«Школьницы и их родители не стояли на профилактическом учете, в поле зрения МВД не попадали. Полицейские начали проверку по факту ЧП», — добавили в министерстве.

Кроме того, в МВД опровергли появившиеся в Сети слухи о якобы гибели одной из перебравших с алкоголем девочек.

В Уфе пять подростков отравились таблетками и алкоголем. Четверых из них привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.