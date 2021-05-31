Две школьницы на Кубани протаранили на авто столб и сбежали. Видео

Две школьницы в Краснодарском крае решили покататься на легковушке своих родителей, но не справились с управлением и врезались в столб. Видео с моментом аварии зафиксировали камеры наблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

Авария произошла в станице Челбасская в Каневском районе. На кадрах можно заметить, как легковушка прямым курсом влетает в столб, который едва не вырвало из земли.

Кузов машины получил повреждения. Но сами девушки остались живы. Они вышли из салона, явно шокированные тем, какая история с ними приключилась. Судя по всему, не придумав ничего лучше, они решили просто скрыться с места. К сожалению, речь разобрать сложно, но можно понять, что одна из девушек, которая находилась на кресле пассажира, особенно эмоционально отреагировала на случившееся. Она дала понять подруге, что ей не стоило садиться за руль.

В минувший четверг в Петербурге произошла авария с автобусом, который влетел в столб и повис над землей на высоте нескольких метров. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.