Две северокорейские шхуны отправили в Находку после нападения на пограничников
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ, оба судна сейчас конвоируют в порт Находки.
Ранее стало известно, что российские пограничники заметили в Японском море в районе банки Кито-Ямато (российские воды) две шхуны КНДР и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.
Одну шхуну задержали сразу. А экипаж второй оказал вооруженное сопротивление. В результате ранения получили трое российских военнослужащих.
В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.
Ситуация с браконьерством в российских водах остается напряженной. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, связанных с незаконным промыслом в территориальных водах России