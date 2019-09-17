Две северокорейские шхуны отправили в Находку после нападения на пограничников

Вторую северокорейскую шхуну, экипаж которой в составе 45 человек напал на российских пограничников с оружием, задержали. Ранее была задержана еще одна шхуна, на борту которой находится 21 браконьер из КНДР.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ, оба судна сейчас конвоируют в порт Находки.

Ранее стало известно, что российские пограничники заметили в Японском море в районе банки Кито-Ямато (российские воды) две шхуны КНДР и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Одну шхуну задержали сразу. А экипаж второй оказал вооруженное сопротивление. В результате ранения получили трое российских военнослужащих.

В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.

Ситуация с браконьерством в российских водах остается напряженной. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, связанных с незаконным промыслом в территориальных водах России