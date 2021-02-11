11 февраля 2021, 18:00
Две сестры сгорели в пожаре в Тюменской области
Произошел пожар в частном доме в Тюменской области. Сгорели 21-летняя девушка и ее четырехлетняя сестра. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Удалось спасти их 14-летнему брату. Правоохранители проведут проверку в службах контроля противопожарной безопасности.
«По поручению Владислава Московских (прокурор Тюменской области — прим.ред.) по факту пожара организована проверка», — рассказала в прокуратуре.