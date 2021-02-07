Две сестры погибли в ДТП в Свердловской области

Авария произошла на 116-м километре дороги Ивдель — ХМАО в Ивдельском районе. По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал из Ханты-Мансийска в сторону Ивделя. Он сильно разогнался, хотя погодные условия в области были неблагоприятными. В результате авто занесло, иномарка вылетела на встречку и столкнулась с Toyota Land Cruiser.

Восьмилетняя девочка, которая сидела в Kia Rio, погибла на месте. А ее 10-летняя сестра умерла во время транспортировки в медучреждение. Водителя, отца погибших, в тяжелом состоянии доставили в Югорскую городскую больницу. В Land Cruiser никто не пострадал.

Ранее около 20 машин попало в аварию на трассе М5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск. Из-за ДТП на дороге образовалась трехкилометровая пробка.