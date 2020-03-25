Две семьи сгорели в частном доме в Пензенской области

Семь человек погибли при пожаре в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области. По словам спасателей, дом сгорел полностью.

«По уточненной информации, в пожаре погибли три ребенка и четверо взрослых», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе пензенского управления МЧС.

Сообщение о пожаре в доме на Заречном переулке в Нижнем Ломове поступило к спасателям в 01:30 25 марта. Уже к прибытию пожарных там был открытый огонь, дом сгорел полностью, рассказали в пресс-службе МЧС по Пензенской области.

В ликвидации последствий пожара участвовали 18 человек и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По информации Life, жертвами пожара стали хозяева дома с двумя шестилетними детьми и гостившая у них семья со своим сыном. Издание утверждает, что всего в семье было четверо детей, но двоих на ночь отправили к бабушке, которая живет в другом доме. Семью называли благополучной.

В то же время Telegram-канал «112» пишет, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Хозяева якобы часто выпивали и курили дома. В этот раз, как утверждает канал, кто-то уснул с непотушенной сигаретой.