Две семьи погибли в ДТП под Братском

В смертельной аварии на трассе «Вилюй» недалеко от Братска погибли две супружеские пары. Выжить удалось только ехавшей в Lexus девочке. Она возвращалась с родителями домой в Красноярский край.

В разбившейся Toyota ехали муж с женой из Усть-Кута — 61-летний водитель и его супруга 67 лет, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Иномарка врезалась в Lexus, в котором ехали 35-летние муж с женой и их дочь. Выжить удалось только ребенку, которого госпитализировали.

Источник фото: «ВКонтакте»

По одним данным, девочке семь лет. Некоторые СМИ пишут, что ей 10. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка сообщил, что ребенку 12.

Машины столкнулись с такой силой, что превратились в две груды металла. Причины ДТП устанавливаются. На месте работают экипажи ГИБДД.

Авария произошла на трассе «Вилюй» в 100 километрах от Братска.