Две семьи отравились угарным газом в Нижегородской области

Поздно вечером 29 декабря две семьи из Нижегородской области получили отравление угарным газом. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Один инцидент произошел в Павлове. Там пострадали четверо человек, среди них двое детей. Всех их доставили в медучреждение.

Другие ЧП случились в Нижнем Новгороде. От отравления угарным газом пострадали двое, в частности один ребенок. Они также были госпитализированы, пишет newsnn.ru.