Две семьи отравились угарным газом в Иванове за одну неделю

В Иванове две семьи за одну неделю отравились угарным взглядом. Сотрудники органов организовали доследственную проверку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Ивановской области.

Первая ситуация произошла 9 декабря в Советском районе областного центра. В этот момент в квартири находились маленький ребенок и его мама, однако их успели госпитализировать. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Другая ситуация произошла в ночь на 15 декабря в Фрунзенском районе. Там отравились пара и их ребенок. Пострадавших также госпитализировали.