Две самарских школьницы выпали из окна, оставив прощальное послание

В Самаре две 12-летние девочки выпали из окна дома, расположенном на улице Киевской. Они погибли на месте от полученных травм. Есть подозрение, что школьницы состояли в деструктивных группах.

По данным Теlеgrаm-канала Маsh, шестиклассницы сделали это вместе. По предварительным данным, они обе оставили прощальное письмо для родителей. Сотрудники следственного комитета полагают, что девочки состояли в «группах смерти». Эта версия будет проверена. Пока неизвестно, что подтолкнуло учениц на такое решение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты, также выехал региональный прокурор, сообщило РИА «Новости».

Погибшие учились в одном классе. Известно, что они были отличницами и всем нравились. Одна занималась гимнасткой, вторая была моделью, сообщил Маsh.

Год назад уральский школьник пошел на отчаянный шаг после проигрыша на тотализаторе. 14-летний подросток проиграл на спортивном тотализаторе 100 тысяч рублей родительских денег. Его знакомые по школе рассказали, что юноша часто делал ставки на футбол.