Происшествия 04 марта 2024, 11:22 Два ребенка пострадали, катаясь с горки в Искитиме Две девочки из Искитима влетели в дерево, катаясь с горки на тюбинге РИА «Новости»

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Две девочки-подростка из Искитима 2 марта катались на тюбинге и врезались в дерево. Одна из них попала в реанимацию, вторая — в местную больницу, сообщила «Искитимская газета».

По информации СМИ, несчастный случай произошел около 17:00. Обе девушки получили серьезные травмы. Одну из них, 2009 года рождения, срочно отправили в отделение травматологии. Другая, 2008 года рождения, попала в реанимацию ИЦГБ.

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Ранее двое детей пострадали в один день во время катания на горке в Красноярском крае. Во время спуска плюшка налетела на деревянный настил, из-за чего шестилетняя девочка ударилась затылком об лед. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.