Важное 09 июля 2023, 16:02 Две ракеты ВСУ сбили в Брянской области Губернатор Богомаз: система ПВО сбила 2 выпущенные ВСУ ракеты в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские националисты выпустили две ракеты в сторону Брянской области. Их сбила система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — отметил он.

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Пострадавших, подчеркнул губернатор Брянской области, нет. На место уже прибыли оперативные службы.

Украинскую ракету сбили 9 июля и над Ростовской областью. Глава региона Василий Голубев уточнил, что система ПВО сработала между Каменском и Донецком.

Осколки выпущенного ВСУ снаряда повредили здания в Донецке: посекли кровлю и покололи крышу. Обошлось без жертв и пострадавших.

Городская администрация совместно с органами внутренних дел взяла ситуацию под полный контроль.

Успешно сработала ПВО и над Керчью, сбив крылатую ракету.