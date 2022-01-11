Две пожилых женщины погибли при пожаре в Забайкалье

Две пожилых женщины за минувшие сутки скончались от пожаров в разных населенных пунктах Забайкальского края. Они проживали в селах Казаковский Промысел и Тунгокочен Балейского района. Об этом сообщил «Царьград».

Одной из погибших было 66 лет, другой — 67. Первый пожар произошел в двухквартирном жилом доме на улице Котовского в 2:29. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение к 03:22. Тело женщины обнаружили во время разбора завалов.

В селе Тунгокочен пожар произошел в семь утра. Там огонь охватил частный дом на улице Северная. Здание полностью выгорело, хозяйка дома погибла.