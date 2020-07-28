28 июля 2020, 14:40
Две полосы перекрыли на Боровском шоссе в Москве из-за ДТП
Из-за аварии на 29-м километре Боровского шоссе в Москве перекрыли две полосы движения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что авария произошла из-за разлива топлива.
«Столкнулись два транспортных средства — поливочная машина КамАЗ и автомобиль Kia Sorento, где пострадал один человек, у него рваные раны на плече», — приводит слова источника «Газета.ru».
Из-за перекрытия двух полос движение затруднено. На место уже прибыли правоохранители. Выясняются все детали произошедшего.