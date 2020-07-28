Две полосы перекрыли на Боровском шоссе в Москве из-за ДТП

Отмечается, что авария произошла из-за разлива топлива.

«Столкнулись два транспортных средства — поливочная машина КамАЗ и автомобиль Kia Sorento, где пострадал один человек, у него рваные раны на плече», — приводит слова источника «Газета.ru».

Из-за перекрытия двух полос движение затруднено. На место уже прибыли правоохранители. Выясняются все детали произошедшего.