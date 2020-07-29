Две полосы МКАД перекрыты из-за крупной аварии. Фото и видео

Серьезная авария произошла на МКАД на северо-востоке Москвы. Мусоровоз столкнулся с легковой машиной и опрокинулся на бок.

Об этом РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

«На 95-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового мусоровоза и легковой автомашины. При столкновении мусоровоз опрокинулся на бок», — отметил собеседник.

В сети появились кадры с места ДТП. Видно, что авария произошла несколько часов назад, однако ее последствия еще устраняют. У месту продолжают съезжаться машины скорой помощи, пожарной службы, а также правоохранители и эвакуатор.

По данным представителя экстренных служб Москвы, в результате ДТП перекрыли движение транспорта на две полосы из пяти. Никакой информации о причинах и обстоятельствах столкновения пока нет. Сведения о состоянии водителей автомобилей пока нет.