Две полицейские машины столкнулись в Сургуте

Полицейский УАЗ попал в яму, когда пытался поймать пьяного водителя. УАЗ занесло и он врезался во вторую машину. Никто из сотрудников не пострадал. По факту ДТП проведут проверку.

Сообщается, что виновник аварии должен оплатить ремонт машины, но в данном случае ответственность может лечь на виновника погони — пьяного водителя. Так как именно он спровоцировал ДТП.