20 января 2020, 13:02
Две полицейские машины столкнулись в Сургуте
Полицейские авто, гнавшиеся за пьяным водителем, столкнулись в Сургуте. Об этом написало ИА Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу УМВД ХМАО.
Полицейский УАЗ попал в яму, когда пытался поймать пьяного водителя. УАЗ занесло и он врезался во вторую машину. Никто из сотрудников не пострадал. По факту ДТП проведут проверку.
Сообщается, что виновник аварии должен оплатить ремонт машины, но в данном случае ответственность может лечь на виновника погони — пьяного водителя. Так как именно он спровоцировал ДТП.