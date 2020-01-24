Две подруги убили третью на глазах детей

На теле убитой нашли около 200 травм. Женщины 26 и 28 лет избивали ее за то, что та допила весь коньяк и съела тушенку. До этого все дружно веселились.

Пострадавшую избивали руками, ногами, кочергой, доской и разбили об голову стеклянную банку.

Инцидент произошел в 2018 году в городе Миньяр (Челябинская область).