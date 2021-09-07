Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП в Волгограде

В Волгограде в ДТП с четырьмя автомобилями получили травмы две пенсионерки. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Массовая авария произошла на Университетском проспекте. Mercedes Benz под управлением 62-летнего водителя въехал в находившийся перед ним Renault Logan. Тот врезался в Datsun, а последний удар пришелся по Lada Largus. Две пожилые пассажирки Renault Logan получили травмы. Их увезли в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.