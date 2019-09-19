Две пенсионерки пострадали в ДТП в Пензенском районе
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пензенском районе, пострадали две женщины. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссыкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Авария произошла вечером 18 сентября в Пензенском районе.
73-летний водитель автомобиля Nissan Terrano не справился с управлением. Машина перевернулась, съехав с дороги. В результате пострадала 73-летняя пассажирка внедорожника. Ее госпитализировали. Еще одна 71-летняя женщина получила травмы, ей оказали помощь на месте происшествия.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.