Две пенсионерки пострадали в ДТП в Пензенском районе

Авария произошла вечером 18 сентября в Пензенском районе.

73-летний водитель автомобиля Nissan Terrano не справился с управлением. Машина перевернулась, съехав с дороги. В результате пострадала 73-летняя пассажирка внедорожника. Ее госпитализировали. Еще одна 71-летняя женщина получила травмы, ей оказали помощь на месте происшествия.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.