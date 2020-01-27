Две пенсионерки попали под колеса иномарки в Башкирии

По данным издания, авария произошла накануне на первом километре дороги Нимисларово — Кызыл-Баржау. Две пенсионерки угодили под колеса иномарки, которой управлял 48-летний житель Уфы. Одна женщина скончалась на месте ДТП, другую с полученными травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.