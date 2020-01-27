27 января 2020, 19:46
Две пенсионерки попали под колеса иномарки в Башкирии
В Башкирии водитель иномарки Toyota Caldina сбил двух пенсионерок. Одна из них погибла. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на первом километре дороги Нимисларово — Кызыл-Баржау. Две пенсионерки угодили под колеса иномарки, которой управлял 48-летний житель Уфы. Одна женщина скончалась на месте ДТП, другую с полученными травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.