Две пенсионерки получили травмы из-за ДТП с участием маршрутки и внедорожника в Волжском | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 18:30 Две пенсионерки получили травмы из-за ДТП с участием маршрутки и внедорожника в Волжском

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Серьезное ДТП произошло в Волжском Волгоградской области. Там внедорожник врезался в маршрутку. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на областное ГУ МВД.

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Авария произошла 30 октября. За рулем Toyota RAV4 находился 50-летний мужчина. Он направлялся в сторону Пионерской улицы. В попытке перестроиться он врезался в маршрутку. В результате травмы получили 70-летняя и 64-летняя пассажирки легкового автомобиля. Пенсионерок госпитализировали.