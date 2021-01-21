Две пациентки скорой погибли в ДТП в Калужской области

RT рассказал, что авария произошла на 245-м километре автодороги М3 «Украина». По предварительной информации, скорая помощь выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком DAF.

В результате две пациентки погибли. Фельдшер и водитель скорой получили травмы. Их доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.