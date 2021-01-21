21 января 2021, 20:43
Две пациентки скорой погибли в ДТП в Калужской области
В Калужской области зафиксировано ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
RT рассказал, что авария произошла на 245-м километре автодороги М3 «Украина». По предварительной информации, скорая помощь выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком DAF.
В результате две пациентки погибли. Фельдшер и водитель скорой получили травмы. Их доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.