Происшествия 17 февраля 2023, 15:20 Две отечественных легковушки столкнулись в Башкирии. Один человек погиб

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Серьезное ДТП произошло в Зилаирском районе Башкирии. Там столкнулись две отечественных легковушки. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на данные главы региональной госавтоинспекции Владимира Севастьянова.

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Авария случилась накануне, 16 февраля, на седьмом километре трассы Юлдыбай — Акъяр — Сара. На встречной полосе столкнулись LADA Priora и LADA Granta. В результате один человек погиб на месте происшествия. Еще четверо получили травмы. Среди пострадавших — несовершеннолетний. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.