Две охранные организации устроили драку в центре Москвы

Представители двух охранных организаций подрались у ресторана «Распутин» на Зубовском бульваре в центре Москвы. Их доставили в полицию, сообщили «360» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между представителями двух охранных организаций на Зубовском бульваре. На место прибыли сотрудники полиции», — сообщили правоохранители.

Участников потасовки доставили в территориальный отдел для разбирательства.

Телеканал РЕН ТВ рассказал о разбойном нападении на стриптиз-клуб «Распутин» на Зубовском бульваре, 25. К месту выехали пять нарядов полиции. Источник журналистов заявил, что нападение может быть связано с попыткой рейдерского захвата.