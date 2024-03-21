Происшествия 21 марта 2024, 09:25 Две многоэтажки и «Белгород Арена» пострадали при обстреле ВСУ Shot: две многоэтажки и «Белгород Арена» пострадали в результате обстрела ВСУ Пресс-служба губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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В результате обстрела ВСУ повреждения получили две многоэтажки в Белгороде и «Белгород Арена», сообщил Telegram-канал Shot. Кроме того, по его данным, пострадали семь человек, один в тяжелом состоянии. Официальных подтверждений пока нет.

Судя по кадрам с места событий, в многоэтажных домах выбило несколько окон, пострадали верхние этажи.

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Над Белгородской областью около 08:00 уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В Белгороде и Белгородском районе в течение примерно 20 минут звучали сирены ракетной опасности.

Атаки украинских боевиков на Белгородскую область в последние дни участились. Только 20 марта системы противовоздушной обороны уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов ВСУ и сбили украинский беспилотник, также днем в селе Долгое упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Однако никто не пострадал. Погибли житель Белгорода и два жителя Грайворона. В областном центре пострадали мужчина и 17-летняя девушка, в Грайвороне — двое жителей.