Эксклюзив 20 июня 2023, 15:14 Две мины времен ВОВ нашли на стройке на юге Москвы Две мины времен ВОВ нашли на стройке около Московского технологического колледжа Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

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Две мины времен ВОВ и взрыватель нашли на стройке около Московского технологического колледжа, сообщил источник «360».

Территорию оцепили, а из учебного заведения эвакуировали 50 человек.

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Предварительно, найденные объекты квалифицировали как мины 152 калибра. На месте начали работать сотрудники специальных служб.

Ранее под Смоленском нашли место крушения самолета времен Великой Отечественной войны.