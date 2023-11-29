Происшествия 29 ноября 2023, 08:42 Две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети E1.ru: в Екатеринбурге две матери устроили кровавую драку возле детсада РИА «Новости»

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Две екатеринбурженки подрались возле дверей детского сада, куда пришли за детьми. Причиной кровавой потасовки стала переписка в соцсети, сообщил уральский портал Е1.ru.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке», — рассказывала пострадавшая Анастасия.

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В больнице у нее диагностировали переломы нижней стенки орбиты и носа. Других травм не выявили. Женщина пошла в полицию, сотрудники правоохранительных органов начали проверку, после которой вынесут решение.

Вторая участница конфликта Мария заявила, что оппонентка лжет. По ее словам, никакого ножа не было и смертельных угроз она не делала. Собеседница издания подтвердила, что потасовка произошла из-за того, что Анастасия нагрубила ее мужу в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами.

«Я потребовала, чтобы она повторила оскорбления мне в лицо. Но вместо этого она меня оттолкнула, и завязалась драка», — поделилась Мария.

В детском саду сказали, что ничего не знали о конфликте женщин. С обеими мамами у дошкольного учреждения хорошие отношения.

Ранее в Екатеринбурге беременная женщина попала в больницу после конфликта в общественном транспорте. В трамвае на будущую мать напала другая пассажирка и ударила ее в живот. Водитель остановил транспорт и вызвал скорую.