Две машины загорелись в тоннеле на юге Москвы. Видео

На юге Москвы в тоннеле загорелись два автомобиля. В столичном управлении ГИБДД сообщили «360», что полицейские не смогли сразу подъехать на место из-за сильного пожара. По данным источника телеканала, с места эвакуировали трех человек.

Пожар произошел на Проектируемом проезде № 5464 в Северном Чертаново. Очевидец расскзал о плотном задымлении. Очаг возгорания находился на расстоянии 50 метров от въезда в тоннель.

По данным источников, к тушению привлекли 12 пожарных расчетов.

В МЧС заявили «360», что в настоящее время возгорание потушено.

«Произошло загорание двух автомобилей по всей площади. В 22:42 оно было полностью ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания уточняется», — рассказали в ведомстве.

«Водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением, от удара машина загорелась. В салоне было трое молодых людей, от горящей машины их оттащил проезжающий таксист, все госпитализированы с различными травмами», — сообщил корреспондент «360».