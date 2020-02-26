Две машины загорелись в тоннеле на юге Москвы. Видео
Пожар произошел на Проектируемом проезде № 5464 в Северном Чертаново. Очевидец расскзал о плотном задымлении. Очаг возгорания находился на расстоянии 50 метров от въезда в тоннель.
По данным источников, к тушению привлекли 12 пожарных расчетов.
В МЧС заявили «360», что в настоящее время возгорание потушено.
«Произошло загорание двух автомобилей по всей площади. В 22:42 оно было полностью ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания уточняется», — рассказали в ведомстве.
«Водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением, от удара машина загорелась. В салоне было трое молодых людей, от горящей машины их оттащил проезжающий таксист, все госпитализированы с различными травмами», — сообщил корреспондент «360».