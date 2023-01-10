10 января 2023, 15:25
Две машины загорелись в Оренбургской области в ночное время суток
В ночь на 10 января в поселке поселке Пригородный Оренбургской области загорелись две машины. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в четыре часа ночи на улице Центральной. По предварительным данным, очаг возгорания находился в моторном отсеке.
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Сейчас правоохранители устанавливают точные причины случившегося. Пострадавших нет.
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