Две машины загорелись в Новокузнецке за одну ночь

Сразу две машины загорелись в Новокузнецке на одной улице за одну ночь. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на ГУ МЧС.

По данным сайта «Дни.ру», на место происшествия приехали 13 пожарных. Огонь они потушили в течение 11 минут. «Обгорело лакокрасочное покрытие KIA с левой стороны, сгорело заднее левое колесо, у ВАЗ — лакокрасочное покрытие справа и заднее правое колесо», — пояснили в ведомстве. Причины произошедшего неизвестны, никто не пострадал.