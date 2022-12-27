Эксклюзив 27 декабря 2022, 00:00 Две машины загорелись у ТЦ в Свиблово МЧС: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей у ТЦ в Свиблово

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Два припаркованных автомобиля загорелись неподалеку от торгового центра «Чукотка» на Снежной улице в Свиблово. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видео, как транспорт горит неподалеку от торговых помещений, рядом стоят прохожие и проезжают другие водители.

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Пресс-служба столичного МЧС сообщила «360», что прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, которое распространилось на площади в шесть квадратных метров.

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Причина возгорания и марки сгоревших автомобилей на данный момент неизвестны.

Ранее грузовой автомобиль MAN вспыхнул на федеральной трассе неподалеку от населенного пункта Малая Пурга в республике Удмуртия.

Предварительной причиной пожара стала неисправность топливной системы. Пожарные успели потушить кабину большегруза, в огне никто не пострадал.