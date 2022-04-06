Две машины загорелись после ДТП на западе Москвы

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на западе Москвы. После столкновения легковушка и «Газель» загорелись. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице Генерала Дорохова. Столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Последняя при ударе въехала в отбойник.

После столкновения произошло возгорание автомобилей. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. Сообщается об одном погибшем, он был обнаружен в «Газели». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что легковая машина и грузовик столкнулись в Новосибирской области. В результате погиб водитель легковушки. Мужчина не пропустил грузовик, в результате произошло столкновение. Водитель погиб, его пассажир попал в больницу с различными травмами.

Также стало известно, что автомобиль и поезд столкнулись в Венгрии. Погибли несколько человек. Происшествие случилось в городе Миндесент. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. Точное число погибших и пострадавших не называлось.