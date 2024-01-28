28 января 2024, 13:48
Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Дептранс Москвы: в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с двумя автомобилями
В Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля 28 января произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две машины, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На место аварии прибыли представители городских оперативных служб. О пострадавших пока информации не поступало. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.
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В ведомстве уточнили, что в районе ДТП было затруднено движение. Сейчас его уже полностью удалось восстановить, так как проезжую часть освободили от последствий столкновения машин.
Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них — по всей площади. О пострадавших сведений нет.
ДТП
Москва
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